«Союз МС-06» с тремя членами экипажа отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-06» с тремя космонавтами отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

«Союз МС-06» с экипажем длительной экспедиции МКС-54 отстыковался от станции в 02:08 мск», — приводит заявление ЦУПа «РИА Новости».

На борту корабля «Союз МС-06» находится российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Длительность их пребывания в космическом полете к моменту посадки составит 168 суток. В 05:31 мск аппарат приземлится в 146 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия в 2018 году намерена увеличить количество гражданских космических пусков. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается произвести 23 старта.