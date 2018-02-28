Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется после трех дней протеста

Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова откроется для паломников после закрытия в знак протеста, сообщает «Газета.ру».

Согласно официальному заявлению христианских лидеров, двери храма вновь откроются в среду, в 04:00 по местному времени (05:00 мск).

Как сообщал портал iz.ru, в минувшее воскресенье храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые за 100 лет закрыл свои двери в знак протеста против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, который может позволить государству изымать у церкви участки земли. О закрытии храма, который считается одним из самых священных мест для христиан по всему миру, в совместном заявлении объявили представители католической и греко-православной общин, а также Армянской апостольской церкви.