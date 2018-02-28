В ГД предложили ввести единые требования к ручной клади в самолетах

В Госдуме предложили ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади.

С инициативой выступил член комитета по транспорту нижней палаты парламента России Максим Сураев. Он рассказал, что в ближайшее время депутаты намерены обратиться с этим вопросом в Росавиацию.

«Если регулятор сможет своими силами навести порядок в этом вопросе, то это один вариант решения проблемы. Если мы не найдем поддержки и понимания, то будем вносить поправки в ФАП (Федеральные авиационные правила)», — приводит слова Сураева «РИА Новости».

В этом случае, по его словам, в документе помимо веса необходимо будет прописать размеры, габариты багажа. Единые параметры будут варьироваться в зависимости от типа воздушного судна.

На сегодняшний день, согласно пункту 133 Федеральных авиационных правил, пассажиру гарантировано право провоза в самолете ручной клади без дополнительной платы.

При этом нормы багажа, который можно взять в салон самолета, в документе не прописаны, так как их устанавливают сами перевозчики.

Как сообщал портал iz.ru, компания «Аэрофлот» дважды за февраль 2018 года меняла правила провоза ручной клади.