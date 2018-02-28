Предприятия российского ОПК наращивают производство гражданской продукции

В России на вокзалах и в аэропортах в скором времени могут появиться общедоступные дефибрилляторы.

Оборудование для оказания экстренной медицинской помощи разработано одним из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ — Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ).

Как рассказал «Известиям» председатель комиссии Госдумы по развитию предприятий ОПК, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, законодатели поддерживают этот проект.

По его словам, установка дефибриллятора, который в 2,5 раза дешевле зарубежного, в местах массового скопления людей позволит не только спасти много жизней, но обеспечит заказами отечественных производителей.

Гутенев отметил, что сегодня российская оборонка вышла на достаточно приличные показатели, однако в 2019–2020-е годы, по его словам, пик гособоронзаказа будет пройден и потребуется диверсификация производственных мощностей.

Парламентарий рассказал, что уже сегодня предприятия российского ОПК постепенно начинают выходить на рынки с гражданской продукцией.

Как ожидается, УОМЗ в будущем начнет также выпускать портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который может работать как в стационаре, так и в домашних условиях. Он в несколько раз дешевле импортных аналогов.

Сегодня предприятия ОПК активно наращивают показатели гражданских заказов.

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по развитию бизнеса и коммерциализации Антона Жиганова, на сегодняшний день корпорация выпускает 54% продукции гражданского или двойного назначения.

Также в 3,5 раза общий объем заказов на гражданскую технику с 2014 до 2017 года увеличила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Подробнее — в материале «Известий»: Гражданская оборонка



