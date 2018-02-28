В московском метро прошел баттл «Поэтов XX века»

В московском метро шум поездов заглушали стихи поэтов Серебряного века.

Вестибюль станции «Маяковская» на день превратился в концертную площадку. Артисты изобразили поединок, который мог быть между Ахматовой и Гумилевым.

Интерпретацию стихов великих поэтов судил музыкант Noice MC. В поэтическом батле рэперы боролись за звание «короля поэтов».

100 лет назад состоялась аналогичная битва Маяковского и Северянина. Тогда в московском политехе победителем назвали Игоря Северянина.

Но в этот раз «королем поэтов» выбрали Владимира Маяковского.

Хип-хоп исполнители также зачитали для пассажиров Бродского и Евтушенко.