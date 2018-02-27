Прямой эфир

РЖД опровергло информацию о проблемах с ж/д направлением в обход Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская ветка железной дороги в обход Украины на участке Журавка–Миллерово исправна и работает в штатном режиме. Никаких проблем с провалом грунта или дренажными системами нет, сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

В компании также опровергли информацию о возвращении поездов с обхода Украины на старый маршрут.

Ранее украинский депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook написал, что участок Журавка–Миллерово российской железной дороги, построенный в обход Украины, по состоянию на февраль 2018 года якобы непригоден к эксплуатации и поезда следуют по старому маршруту через территорию Луганской области, передает «Федеральное агентство новостей».

Строительство железнодорожной линии Журавка (Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область) — Миллерово (Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область) началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017 года.

Магистраль Журавка–Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большинство из них — пассажирские поезда дальнего следования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поезд из Киева в Москву стал самым прибыльным на Украине
Грузовые поезда запустила РЖД в обход Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017