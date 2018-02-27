РЖД опровергло информацию о проблемах с ж/д направлением в обход Украины

Российская ветка железной дороги в обход Украины на участке Журавка–Миллерово исправна и работает в штатном режиме. Никаких проблем с провалом грунта или дренажными системами нет, сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

В компании также опровергли информацию о возвращении поездов с обхода Украины на старый маршрут.

Ранее украинский депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook написал, что участок Журавка–Миллерово российской железной дороги, построенный в обход Украины, по состоянию на февраль 2018 года якобы непригоден к эксплуатации и поезда следуют по старому маршруту через территорию Луганской области, передает «Федеральное агентство новостей».

Строительство железнодорожной линии Журавка (Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область) — Миллерово (Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область) началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017 года.

Магистраль Журавка–Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большинство из них — пассажирские поезда дальнего следования.