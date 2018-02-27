В блокированном подъезде в Казани проживают более 100 человек

В подъезде многоэтажного дома в Казани, где заблокирован стрелявший по людям мужчина, проживают 144 человека. Большинство из них находились дома во время инцидента, сообщают очевидцы.

Напомним, вечером в Казани из окна одной из многоэтажек неизвестный открыл огонь по людям. Четверо были ранены, один из них — полицейский — погиб.

Как стало известно, стрельбу в Казани устроил местный житель 1983 года рождения Александр Петров. Пользователи соцсетей охарактеризовали мужчину как «известного дебошира».

В соцсетях появилась видеозапись происшествия: