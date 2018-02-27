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ЦСКА проиграл «Северстали» в матче КХЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Московский ЦСКА в родных стенах проиграл «Северстали» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:4 (0:1; 0:2; 0:2).

В составе череповецкого клуба точными бросками отметились Матей Странски, Александр Мерескин и дважды Юрий Трубачев. У армейцев единственную шайбу забросил Максим Шалунов.

В параллельном матче СКА со счетом 5:3 проиграл финскому «Йокериту». Стоит отметить, что костяк сборной России, завоевавшей золото Олимпиады, был составлен из хоккеистов двух армейских клубов.

До окончания регулярного чемпионата КХЛ остался один тур, и уже известны шесть участников плей-офф турнира от Западной конференции. В Кубке Гагарина сыграют СКА, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив», «Торпедо» и «Сочи». За две оставшиеся путевки поборются «Спартак», «Динамо» и «Северсталь», передает ТАСС.

От Восточной конференции в плей-офф пробились «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Трактор», «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Две оставшиеся путевки разыграют «Сибирь», «Амур» и «Авангард».

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