В Калифорнии разрешили тестировать беспилотные автомобили без водителя

Власти Калифорнии разрешили испытывать на территории штата беспилотные авто без присутствия водителя в салоне. Об этом говорится в официальном заявлении автотранспортного управления штата.

Новые нормы начнут действовать со 2 апреля текущего года. Согласно новому порядку, за движением беспилотной машины всё равно должен наблюдать человек, готовый вмешаться в экстренной ситуации.

Отличие в том, что со 2 апреля этот человек сможет находиться не внутри автомобиля, а наблюдать за ним дистанционно. При этом у него должна быть возможность при необходимости взять на себя управление транспортным средством.

Для получения лицензии на проведение испытаний операторы должны будут доказать калифорнийским властям, что они обладают необходимой для дистанционного контроля авто техникой.

Кроме того, операторы обязаны будут подтвердить, что тестируемые ими машины оснащены достаточными средствами киберзащиты, чтобы не допустить перехвата хакерами контроля.

Как передает ТАСС, изменения в законодательстве прокомментировала глава автотранспортного управления Калифорнии Джин Шиомото.

«Это большой шаг вперед для развития технологий автономного управления в Калифорнии», — приводит агентство ее слова.

Как сообщал портал iz.ru, в середине февраля на улицах Москвы был впервые испытан беспилотный автомобиль. «Яндекс» провел свой автомобиль по району Хамовники, в котором расположен офис компании.

За рулем беспилотного авто во время теста находился шофер.