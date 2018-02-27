Движение поездов на синей ветке восстановлено после сбоя

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Партизанская» до станции «Киевская» восстановлено, сообщает Twitter столичной подземки.

Отмечается, что движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозировалось. Сейчас движение поездов оперативно введено в график.

Ранее сообщалось о том, что движение поездов по синей линии в центр было прервано по техническим причинам. По некоторым данным, причиной случившегося стал технически неисправный подвижной состав.