Олимпийский флаг доставили в столицу зимних Игр–2022

Олимпийский флаг во вторник утром был доставлен из южнокорейского Пхенчхана в Пекин — столицу следующих зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале 2022 года.

Торжественная церемония приветствия флага состоялась на участке Великой Китайской стены, расположенном в 74 км от центра Пекина в районе Яньцин, где пройдут соревнования по бобслею, скелетону и горным лыжам, передает агентство Xinhua.

Как писал портал iz.ru, 25 февраля в Пхенчхане прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года, в ходе которой олимпийский флаг был передан делегации Пекина.

Подробная информация об итогах состоявшихся в Пхенчхане соревнований доступна в сюжете портала iz.ru.