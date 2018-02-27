Не стало нашей дорогой Тани — Татьяны Михайловны Карповой, народной артистки СССР, всю свою жизнь посвятившей Театру имени Маяковского.

Она училась у Марии Ивановны Бабановой, которая была моим кумиром. Когда в 1959 году я пришла в «Маяковку», у нас было потрясающее актерское созвездие. На сцене блистали Татьяна Карпова, Вера Орлова, Женя Козырева и многие другие.

В театре не было панибратства. Существовало какое-то естественное, а не навязанное преклонение перед кумирами. Мы приходили не только играть спектакли, но и специально смотреть на больших артистов. И, естественно, в первую очередь на Татьяну Михайловну. Я видела прекрасные спектакли с ее участием — «Гостиница Астория», «Аристократы», «Мамаша Кураж». Это было еще при Николае Охлопкове. Когда его не стало, театр возглавил Андрей Гончаров. Он знал Карпову, принял ее как актрису и одарил хорошими ролями. Одна из самых выдающихся ее работ того периода — Большая Ма в спектакле «Кошка на раскаленной крыше», где она блистала вместе с Арменом Джигарханяном. Постановка стала настоящим событием в театральной жизни Москвы.

При Сергее Арцибашеве она, кажется, уже ничего не играла, так как упала, повредила шейку бедра и была неподвижна. В этот трудный период Таня проявила неимоверное мужество. Постоянно требовала новых операций, так как предыдущие не помогали. Хотела встать на ноги и снова выйти на сцену, потому что театр был для нее всем. Но, увы, врачи не смогли помочь. Так вот и пришлось ей при светлом и ясном уме часть жизнь провести в инвалидном кресле. Хотя при ее энергетике она запросто могла бы, как Владимир Зельдин, выходить на сцену до ста лет. При этом она все равно не сдавалась, так как была сильна духом и обладала прекрасным чувством юмора.

Не могу сказать, что была очень с ней близка в последнее время. Семья, съемки, новые роли в театре отнимали силы. Но наш общий дружок еще с охлопковской поры Юра Ершов часто ей звонил, ходил в гости и рассказывал мне о ее проницательности и остроумии. Она никогда не была забыта и уж тем более заброшена, наоборот — обласкана вниманием. К ней часто приезжали из театра, поздравляли с важными датами. Наш художественный руководитель Миндаугас Карбаускис и директор театра Леонид Ошарин, насколько я знаю, думали, как вернуть ее на сцену. На 100-летие Тани был организован прекрасный вечер в Доме актера.

Может быть, она и хотела что-то еще сыграть, я уж не знаю. Хотя наверняка хотела, потому что любой из нас этого желает. Ведь актеров нельзя выгнать с работы. Они уходят из театра только ногами вперед.

Таня была актрисой до мозга костей. Интересной, энергичной, очень привлекательной женщиной. Наверное, поэтому у нее не было детей. Они бы помешали ее карьере. Такая вот была у нее любовь к театру, который подчас заменял семью. Она прожила хорошую, большую и достойную жизнь. Творчески прекрасную и насыщенную. Была человеком, поцелованным Богом. Очень много сделала, сыграла, и надеюсь, получила радость от жизни… Пусть земля тебе, Таня, будет пухом.

Автор — народная артистка РСФСР, актриса Театра имени Маяковского

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