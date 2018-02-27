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ФСБ задержала в Петербурге подозреваемую в похищениях этническую банду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали семерых участников этнической преступной группировки, которых подозревают в разбойных нападениях, вымогательстве и похищениях бизнесменов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Задержание семерых участников этнической преступной группы было проведено в ночь на вторник после проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России и управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовные дела по статьям о похищении человека и разбое. По версии следствия, 12 ноября прошлого года в расположенном в ТРЦ «Галерея» ресторане злоумышленники окружили предпринимателя. Угрожая ему пистолетом, они потребовали у мужчины 500 тыс. рублей. На месте преступники обыскали бизнесмена и забрали у него 37 тыс. рублей, банковскую карту, заставив владельца сообщить ее PIN-код, а также ключи от автомобиля. Жертву насильно посадили в автомобиль, похитили мобильный телефон и часы общей стоимостью около 55 тыс. рублей. Преступники также потребовали, чтобы мужчина позвонил своим родственникам и знакомым с просьбой найти деньги на его освобождение. После того как преступники получили 150 тыс. рублей, они освободили свою жертву, сообщает телеканал «360».

Преступники при задержании оказали сопротивление, которое было быстро подавлено спецназом регионального управления ФСБ «Град». По информации источника в правоохранительных органах Петербурга, некоторые из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, передает ТАСС.

В ходе обыска у членов банды нашли один боевой пистолет Макарова, шесть травматических пистолетов с признаками переделки для применения боевых патронов и вещественные доказательства.

Правоохранители полагают, что к уже инкриминируемым банде преступлениям могут добавиться новые эпизоды, причастность к которым задержанных проверяется, пишет «Федеральное агентство новостей».

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