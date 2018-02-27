Рябков обсудил с представителем ЕС ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид. Они обсудили ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«С.А. Рябков подтвердил приверженность российской стороны договоренности и намерение соблюдать свои обязательства, пока это делают остальные участники», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что дипломаты затронули и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Как писал портал iz.ru, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж привержен к выполнению СВПД, однако французские власти беспокоит ситуация вокруг баллистических ракет Ирана.

СВПД подписан 14 июля 2014 года Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия). Документ снимает с ИРИ введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.