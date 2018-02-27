Родители вступились за распивавших пиво в астраханском вузе студентов

Родители студентов-медиков, распивавших пиво в аудитории Астраханского государственного медицинского университета (АГМУ), обратились к руководству вуза с просьбой не отчислять их.

Мать одного из студентов Надежда Шубина рассказала, что после инцидента у них забрали студенческие билеты и зачетки, а также сказали сдать учебники. При этом в ректорате сказали, что они отчислены и нет никаких других вариантов.

При этом женщина утверждает, что студенты пили в аудитории безалкогольный напиток, а не пиво, передает ТАСС.

Между тем в вузе отметили, что решение об их отчислении пока не принято. Дисциплинарная комиссия АГМУ рекомендовала ректору АГМУ Халилу Галимзянову принять самое строгое решение. Сам ректор отметил, что находится в командировке и пока не может ознакомиться с выводами комиссии. Решение будет принято до конца текущей недели.

«Это ведь судьбы двух молодых людей, оба учатся на бюджете. Отчисление — серьезное решение, поэтому такие вердикты не выносятся по телефону, это несерьезно, по крайней мере с моей стороны», — подчеркнул Галимзянов.

Как писал портал iz.ru, ранее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как студенты-медики распивают пиво в аудитории АГМУ.