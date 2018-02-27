Хроники Нью-Йорка

Почти два десятка работ мастера документальной фотографии начала XX века Льюиса Хайна продали на аукционе в Нью-Йорке 26 февраля. Хайн вошел в историю как один из первых документалистов — он снимал повседневную жизнь Нью-Йорка, пытаясь добиться проведения социальных реформ. С помощью своих фотографий ему в том числе удалось привлечь внимание публики к проблеме эксплуатации детского труда и условиям жизни трудовых мигрантов. Подборка фотографий Хайна — в галерее портала iz.ru. На фото: рабочие на стройке Empire State Building в Нью-Йорке, 1933 год