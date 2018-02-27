Хроники Нью-Йорка

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Фотографии из архива одного из пионеров документальной съемки
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Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Почти два десятка работ мастера документальной фотографии начала XX века Льюиса Хайна продали на аукционе в Нью-Йорке 26 февраля. Хайн вошел в историю как один из первых документалистов — он снимал повседневную жизнь Нью-Йорка, пытаясь добиться проведения социальных реформ. С помощью своих фотографий ему в том числе удалось привлечь внимание публики к проблеме эксплуатации детского труда и условиям жизни трудовых мигрантов. Подборка фотографий Хайна — в галерее портала iz.ru. На фото: рабочие на стройке Empire State Building в Нью-Йорке, 1933 год
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Домашняя жизнь женщин и детей рабочих-иммигрантов в Нью-Йорке, между 1908 и 1918 годами
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Серия «Бутилированный кетчуп» — рабочие на фабрике, 1910 год
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Мальчик-газетчик у стен салуна в Нью-Йорке, 1910 год
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Тема эксплуатации труда и внутреннего достоинства, присущего простым рабочим людям, была одной из любимых у Льюиса Хайна, социолога по образованию. На фото: кузнецы за работой, Нью-Йорк, 1910-е годы
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Механик, работающий с паровой помпой, 1920 год
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Мальчики-горнорабочие, дата неизвестна
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Серия фотографий Хайна, посвященная детям, помогла добиться принятия законов, регулирующих использование детского труда
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Четырехлетняя Мэри помогает матери вскрывать устриц на одной из фабрик, а в перерывах заботится о младенце, которого тоже приносят на фабрику. Мать Мэри — одна из лучших работниц. 1911 год
Фото: Global Look Press/Lewis Hine
Эта девятилетняя девочка работает на картонной фабрике вместе с матерью и сестрой. Иногда работа начинается в семь утра, а заканчивается только к полуночи, зато одна из сестер смогла заработать $7 за один день. Семья приезжает в Нью-Йорк только на летние месяцы, чтобы заработать немного денег. На фото: 1911 год
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