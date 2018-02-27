Ямочный ремонт начинают в Орле в условиях мороза

Подрядчики приступают к ремонту ям на нескольких улицах Орла, на работу дорожников сильные морозы никак не повлияют.

Ямы на улицах Комсомольской и Тургенева будут ликвидировать с помощью литого асфальтобетона. Также в планах дорожников значатся улица Кромская, транспортная развязка на выезде из 909 квартала, Маслозаводский переулок и Карачевское шоссе, сообщает InfoOrel.ru.

До 1 апреля работы будут вестись по краткосрочным контрактам.

Всего на ремонт дорог в 2018 году планируется потратить 453,5 млн рублей. Основная часть средств будет выделена из дорожного фонда.