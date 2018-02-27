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Пять солдат армии Колумбии погибли при подрыве на мине повстанцев

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Фото: REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez
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Автоколонна армии Колумбии подорвалась на мине, заложенной повстанцами Армии национального освобождения (АНО) страны. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 10 военнослужащих пострадали.

Инцидент произошел минувшей ночью в провинции Северный Сантандер. Автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве, передает «РИА Новости».

АНО является второй по численности повстанческой организацией в Колумбии после Революционных вооруженных сил (РВСК). Она ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. 

В 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, однако они были приостановлены из-за серии нападений на полицейские участки.

Добавим, что в 2016 году власти Колумбии заключили мирный договор с РВСК, поставив точку в гражданской войне, длившейся 50 лет.

Вооруженный конфликт в Колумбии длился с 1964 года, в нем погибло более 200 тыс. человек. Повстанцы придерживались левых взглядов и были боевым крылом Коммунистической партии. США и европейские страны признали их террористами и подозревали в связях с наркомафией.

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