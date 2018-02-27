Пять солдат армии Колумбии погибли при подрыве на мине повстанцев

Автоколонна армии Колумбии подорвалась на мине, заложенной повстанцами Армии национального освобождения (АНО) страны. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 10 военнослужащих пострадали.

Инцидент произошел минувшей ночью в провинции Северный Сантандер. Автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве, передает «РИА Новости».

АНО является второй по численности повстанческой организацией в Колумбии после Революционных вооруженных сил (РВСК). Она ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года.

В 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, однако они были приостановлены из-за серии нападений на полицейские участки.

Добавим, что в 2016 году власти Колумбии заключили мирный договор с РВСК, поставив точку в гражданской войне, длившейся 50 лет.

Вооруженный конфликт в Колумбии длился с 1964 года, в нем погибло более 200 тыс. человек. Повстанцы придерживались левых взглядов и были боевым крылом Коммунистической партии. США и европейские страны признали их террористами и подозревали в связях с наркомафией.