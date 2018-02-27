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Разметку со стеклошариками нанесут на дороги Кирова

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Разметка со стеклошариками появится на дорогах Кирова. Это следует из документов к электронным торгам, опубликованным на сайте госзакупок.

Организатор торгов — «Дирекция дорожного хозяйства Кирова». От подрядчика требуется нанести продольную разметку белой эмалью и микростеклошариками. Яркость эмали должна быть не менее 80%. Краска должна высохнуть уже через полчаса, чтобы не было необходимости вводить ограничения для транспорта. А стеклошарики должны быть устойчивы к воздействию воды, соляной кислоты, гидроокиси натрия и хлориду натрия.

Кроме того, от подрядчика требуется нанести разметку термопластиком. Он должен быть устойчив к статическому воздействию воды и раствора хлорида натрия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта. Сам аукцион состоится 19 марта. Стоимость контракта — 7,5 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета, сообщает ИА «НьюсНН».

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