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Ученые рассказали о причинах магнитной бури 27 февраля

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Фото: Global Look Press/z03
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Причиной магнитной бури, обрушившейся на Землю 27 февраля, стала корональная дыра в центре солнечного иска. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Заметное усиление колебаний магнитного поля Земли фиксируется с раннего утра вторника, а к середине дня амплитуда возмущений выросла более чем в 10 раз — с 5–10 нанотесла до 70–100 нанотесла.  Астрономы связывают рост возмущений магнитного поля с появлением корональной дуры по центру солнечного диска, то есть прямо на линии, соединяющей Солнце и Землю.

В лаборатории также пояснили, что пониженная яркость корональных дыр связана с массовым уходом плазмы из этих областей короны в межпланетное пространство. Плазма имеет повышенные скорости и образует поток, способный при контакте с планетой вызывать заметные возмущения ее магнитного поля, вплоть до магнитных бурь.

Это уже четвертая магнитная буря, зафиксированная в 2018 году. Три из них пришлись на февраль — на 19, 23 и 27 февраля, еще одна прошла 14 января, сообщает «Утро.ру». В среднем в этом году наблюдается одна буря в 14 дней, что пока существенно реже, чем в 2017-м, когда магнитные бури происходили каждый шестой день года. Все эти возмущения магнитного поля были несильными — всего первый из пяти уровней.

В период вспышек на Солнце специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя и никотина, не есть тяжелую пищу, высыпаться и держать под рукой лекарственные препараты.

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