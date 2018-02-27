Появилось видео задержания преступной группировки в Петербурге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись задержания участников преступной группировки, которая подозревается в разбойном нападении и похищении человека в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РЕН ТВ, во время задержания подозреваемые пытались оказать сопротивление, но он было сломлено спецназом ФСБ.

По предварительной информации, речь идет о преступной группировке. Некоторые из участников ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Жертвами злоумышленников стали петербургские предприниматели.