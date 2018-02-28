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Деньги должников защитят от списания

Отправителей зарплат и пособий обяжут указывать в платежных поручениях вид дохода гражданина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Госдуме нашли возможность обезопасить граждан от необоснованного списания средств со счетов. Парламентарии предлагают «окрашивать» запрещенные к списанию средства, находящиеся на банковском счете, — пособия, алименты, пенсии по потере кормильца. Те, кто начисляет платежи, будут обязаны указывать вид (код) дохода. В противном случае им грозит штраф. Такое решение было принято в ходе доработки соответствующих законопроектов ко второму чтению (есть в распоряжении «Известий»). Ранее депутаты предлагали создавать социальный счет гражданина, с которого нельзя списать деньги в счет долга. Эксперты полагают, что маркировка платежей позволит избежать возможных ошибок при взыскании, однако указывают, что и от идеи с соцсчетом отказываться не стоит.

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В июле 2017 года депутаты Андрей Исаев и Сергей Неверов (оба — «Единая Россия») предложили разрешить гражданам открывать так называемые социальные банковские счета для зачисления средств, которые нельзя списать за долги. Делать это предполагалось, в частности, для алиментов, материнского капитала, пенсий по утере кормильца, для возмещения вреда здоровью и т.д. Как объясняли парламентарии, сегодня приставы списывают любые средства на счете, поскольку не знают источник их происхождения. А выяснить это можно, только если должник сам об этом сообщил. Так, за 2016 год приставы отменили 1,2 млн взысканий и вернули должникам незаконно списанные 4,1 млрд рублей, следует из пояснительных записок к законопроекту со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Однако в ходе доработки законопроектов ко второму чтению в Госдуме решили отказаться от этой идеи, следует из доработанных текстов (есть у «Известий»). Об этом сообщил и член думского комитета по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров («Единая Россия»). По его словам, документы планируется рассмотреть во втором чтении уже в весеннюю думскую сессию.

Так, предлагается обязать тех, кто начисляет средства на счет, указывать в реквизитах платежного поручения код дохода. Таким образом, банк сможет сразу увидеть, что можно списать, и рассчитать эту сумму. Кроме того, при совершении покупок и снятии денег сначала будут списываться «обычные» средства и в последнюю очередь — деньги из пособий и алиментов.

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Порядок учета средств на счетах граждан, которые запрещено списывать за долги, установит Центробанк совместно с Федеральной службой судебных приставов, следует из документов.

Плательщикам-нарушителям, которые не предоставят соответствующую информацию банку, будет грозить штраф: для граждан — от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для компаний — 10–20 тыс. рублей. Если же из-за их действий приставы спишут у гражданина пособие или всю зарплату (согласно закону, удерживать можно только 50%), то штраф вырастет вдвое. Для банков за незаконные списания средств также предусмотрены санкции — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

В Центробанке, Сбербанке и ряде других кредитных учреждений комментировать инициативу не стали. Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись в оценках документа.

Председатель Ассоциации профессиональных взыскателей Вадим Супрун идею депутатов поддерживает. По его мнению, кодификация платежей позволит с еще большей вероятностью избежать возможных ошибок взыскания, чем при создании соцсчета. Сейчас ряд банков уже проводит идентификацию поступающих средств по признакам зарплаты или социальных пособий. И в случаях, когда получатель оказывается должником, взыскание проходит в установленном законом порядке.

— На мой взгляд, предлагаемая схема затруднит должникам возможность уходить от оплаты долга, направляя на соцсчет суммы, не являющиеся зарплатой или пособием, — полагает Вадим Супрун.

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Член Ассоциации юристов России Роман Ардыкуца отмечает, что, по сути, оба подхода решают одну и ту же проблему: как обезопасить гражданина от списания денежных средств, которые по закону взыскать нельзя. По его мнению, плюс предложения «окрашивания» особых средств — это ненагромождение банковских услуг.

С ним не согласен адвокат Нвер Гаспарян. Он полагает, что первоначальная идея о создании соцсчетов была более удачной.

— Первый вариант удобен в пользовании и способен защитить от необоснованных списаний. При втором варианте существует опасность перепутать «окрашенные» денежные средства с иными, что, конечно же, осложнит обработку сведений и саму процедуру использования. Сама идея создания социального банковского счета крайне важна и не позволит слабозащищенным гражданам остаться вообще без средств, — заметил он.

Управляющий партнер юркомпании «Дунаева, Пономарев и партнеры» Анна Дунаева считает, что вариант с созданием отдельных счетов кажется более рациональным с точки зрения простоты внедрения и контроля. По ее мнению, инициативу по открытию таких счетов следует проявлять самому гражданину, ведь именно он является в данном случае заинтересованным лицом.

Законы могут вступить в силу уже через полгода после принятия.

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