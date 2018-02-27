Полномочия ФСО расширены президентским указом

Федеральная служба охраны (ФСО) наделена дополнительными полномочиями.

В частности, ФСО займется борьбой с хакерами, готовящих атаки на государственные информресурсы.

Служба будет соблюдать неприкосновенность личных данных об охраняемых государственных деятелях и членах их семей. Использовать какие-либо сведения разрешено исключительно с санкции ФСО.

Служба получила право тушить пожары и возгорания, проводить аварийно-спасательные работы.

ФСО также получила право готовить кадры иностранных спецслужб, в том числе и за деньги, отмечается в указе президента РФ. Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал iz.ru, в конце февраля — начале марта ожидается поступление в ФСО до 16 автомобилей проекта «Кортеж».