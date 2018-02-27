Занятия в школах Саратова вновь отменили из-за морозов

Второй день подряд в Саратове отменены занятия у младшеклассников. Причина — сильные морозы. В школу разрешено не ходить ученикам с первого по четвертый классы.

Саратовский гидрометцентр передает, что завтра в городе ожидаются морозы до -30 градусов, порывистый ветер до 14 м/с. Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», сегодня занятия в младших классах были отменены из-за 20-градусных морозов.

В российской столице последние три ночи стали самыми холодными в этом году. Как рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, постепенно теплеть в Москве начнет лишь 2 марта.