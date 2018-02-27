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ХК СКА перевел олимпийского чемпиона Шипачева в фарм-клуб

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Хоккейный клуб СКА принял решение о переводе нападающего Вадима Шипачева в фарм-клуб «СКА-Нева», который выступает в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Это связано с тем, что спортсмену нужен отдых после участия в Олимпийских играх.

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В пресс-службе команды отметили, что перевод хоккеиста в фарм-клуб является техническим моментом, передает ТАСС

«Проблема в том, что сегодня в Хельсинки против «Йокерита» играет основная команда, и так как многим олимпийцам предоставлен отдых, то клуб заявляет на эту игру ряд хоккеистов «СКА-Невы», а Шипачева нужно убрать из заявки, чтобы там было место», — говорится в заявлении.

В команде добавили, что пока хоккеисту предоставлен отдых на одну игру.

Как писал портал iz.ru, российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018. В финале турнира подопечные Олега Знарка встречались со сборной Германии. В упорной борьбе победа досталась российским хоккеистам — 3:4 ОТ.

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