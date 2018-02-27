Мэр Пскова предложил украсить город «красивыми зверенышами с огнями»

Глава Пскова Иван Цецерский предложил предпринимателям повысить привлекательность магазинов, гостиниц и ресторанов малыми архитектурными формами в виде «красивых зверенышей».

По словам мэра, к Новому году многие гостиницы украсили свои территории, жители Пскова и туристы съезжались, чтобы увидеть светодиодные конструкции и елки. Цецерский высказал мнение, что подобные украшения могли бы круглый год привлекать детей и родителей к торговым павильонам, отелям и ресторанам. С идеей мэр выступил на Первом городском форуме предпринимателей, сообщает «Псковская лента новостей».

Также Иван Цецерский призвал администрации ресторанов и кафе составить меню на иностранных языках. Это необходимо на период проведения Ганзейских дней в 2019 году.