Прямой эфир

Мэр Пскова предложил украсить город «красивыми зверенышами с огнями»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Пскова Иван Цецерский предложил предпринимателям повысить привлекательность магазинов, гостиниц и ресторанов малыми архитектурными формами в виде «красивых зверенышей».

По словам мэра, к Новому году многие гостиницы украсили свои территории, жители Пскова и туристы съезжались, чтобы увидеть светодиодные конструкции и елки. Цецерский высказал мнение, что подобные украшения могли бы круглый год привлекать детей и родителей к торговым павильонам, отелям и ресторанам. С идеей мэр выступил на Первом городском форуме предпринимателей, сообщает «Псковская лента новостей».

Также Иван Цецерский призвал администрации ресторанов и кафе составить меню на иностранных языках. Это необходимо на период проведения Ганзейских дней в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Пскова надеется на помощь полпреда президента в решении проблем
Псковских экскурсоводов обяжут пройти переподготовку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017