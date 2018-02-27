Вышний Волочёк открыли для туристов

В городе Вышний Волочёк Тверской области открылись сразу несколько экскурсионных маршрутов. Как утверждают представители местного турбизнеса, программы разработаны на вкус самого требовательного путешественника.

Особенной выглядит экскурсия «Вышний Волочёк — Русская Венеция». Она знакомит с Вышневолоцкой водной системой. Начинается маршрут у небольшой часовни, которая установлена на месте утраченного в 1935 году Казанского собора. Посетителям покажут Тверцкий канал, который является первым рукотворным в России, Богоявленский собор, Путевой дворец и гостиный двор. А завершит маршрут посещение Вышневолоцкого краеведческого музея, передают «Тверские ведомости».

Датой первого упоминания Вышнего Волочка называется 1437 год. Через него на Флорентийский собор проследовала делегация Русской православной церкви. А первое общепризнанное упоминание этого города было в 1471 году, в Воскресенской летописи. Вышний Волочек был построен на водоразделе двух водных бассейнов — Балтийского и Каспийского.