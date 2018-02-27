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ЦИК Азербайджана зарегистрировала Алиева кандидатом в президенты

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла решение о регистрации Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает «РИА Новости», на заседании был рассмотрен вопрос о регистрации действующего главы государства. Члены ЦИК единогласно проголосовали за.

Кандидатура действующего главы государства была выдвинута 8 февраля на шестом съезде правящей партии «Новый Азербайджан», председателем которой он является.

В этом году в соответствии с изменениями, внесенными в конституцию по итогам референдума, который состоялся 26 сентября 2016 года, президент республики впервые будет избран на семилетний, а не на пятилетний срок, как ранее.

Алиев трижды (в 2003, 2008 и 2013 годах) становился президентом Азербайджана. В ходе предыдущих выборов, состоявшихся 9 октября 2013 года, он набрал 84,54% голосов.

Портал iz.ru писал о том, что причиной назначения внеочередных президентских выборов стали международные мероприятия, которые совпали бы с голосованием. Согласно конституции, выборы должны были состояться 17 октября. Однако с мая в стране будут проведены мероприятия высокого международного уровня, в числе которых 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и Международный гуманитарный форум.

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