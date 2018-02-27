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Казачий историк погиб при пожаре в своем музее в Ростове

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Казачий историк погиб при пожаре в доме, в котором собирался открыть музей истории Дона в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Трагедия произошла вчера, 26 февраля, около полуночи в одном из домов на улице Обильная. Приехавшие по месту вызова пожарные службы смогли ликвидировать возгорание через два часа. При работе спасательных служб из дома были спасены три человека, сообщает RostovGazeta.

В результате пожара погиб один человек, Дмитрий Ленивов, который являлся руководителем клуба «Донской Сокол». Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Участники клуба «Донской Сокол» рассказали в соцсетях, что 57-летний Дмитрий Ленивов собирался открыть в этом доме музей истории Дона. Вместе с ним сгорели предметы утвари, иконы, книги и другие предметы, которые он долгое время собирал.

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