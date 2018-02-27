Службы ЖКХ Мурманска защищают картоном автомобили от сосулек

Оригинальный способ защиты автомобилей от сосулек избрали работники коммунальных служб. Они прикрывают машины картоном, чтобы падающие с крыши куски льда их не повредили.

Как сообщает ИА «Би-порт», это происходит на улице Профсоюзов. Там чистка крыши ведется без соблюдения элементарных требований безопасности. Так, в районе, где проводятся работы, ограждение не выставлено, объявлений о проведении чистки крыши нет. Водителей припаркованных рядом автомобилей тоже о происходящем уведомлены не были.

Агентство между тем сообщает, что ни один автомобиль в результате работ по очистке кровли от снега и наледи не пострадал.

Портал iz.ru 14 февраля сообщал о том, что в Воронеже борьба коммунальщиков с сосульками закончилась потопом. Предположительно во время работ была задета труба, из-за чего на жителей многоэтажки с потолка обрушился горячий ливень.