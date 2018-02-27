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Билборды с изображением известных картин появились в Тюмени

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Фото: commons.wikimedia.org
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Рекламные билборды с изображением произведений известных мировых художников  появились на дорогах и улицах Тюмени.

На рекламных городских билбордах разместили изображения произведений известных художников. Теперь, проезжая по дороге или идя по улице, можно увидеть картины Исаака Левитана или полюбоваться на «Звездную ночь» Винсента Ван Гога.

Фотографии уличной галереи появились в социальных сетях, и теперь пользователи активно обсуждают городские новшества. «Очень хорошо, что эти картины изобразили, молодое поколение хотя бы будет знать художников и их произведения», — приводит портал «Наш город» комментарий Виктории, пользователя соцсети.

Появление изображений картин Ильи Репина, Леонардо да Винчи, Яна Вермеера и других великих художников на дорогах города вызвало дискуссию. Но в большей степени пользователи высказываются в поддержку такого решения.

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