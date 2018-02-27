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МЧС Коми проведет для жителей пожарно-спасательный флешмоб

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Сотрудники МЧС проведут в Сыктывкаре пожарно-спасательный флешмоб. Они соберутся завтра, 28 февраля, на ледовом катке в парке имени Кирова. Акция будет посвящена Году культуры безопасности. В этом году девиз мероприятия — «МЧС России – за безопасность людей!».

Как сообщает ИА «Комиинформ», во флешмобе примут участие свободные от несения службы спасатели, слушатели городского учебного центра ФПС, представители филиала Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС и добровольцы. Они наденут коньки и выйдут на лед, неся флаги России и МЧС.

В свою очередь, представители республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и инспекторы госпожнадзора будут напоминать горожанам, гуляющим в парке, правила пожарной безопасности, вручать памятки и календари и обучать всех желающих пользоваться огнетушителем.

Всех пришедших на каток ждут эстафеты и викторины на темы правил поведения в экстренных ситуациях. Кроме того, спасатели будут угощать гостей мероприятия горячим сладким чаем.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в Иркутской области введен особый противопожарный режим. Это связано с ростом техногенных пожаров и гибелью людей.

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