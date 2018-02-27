Райффайзенбанк рассказал о сбое в прикассовых терминалах оплаты

Райффайзенбанк сообщил о сбое в прикассовых терминалах оплаты (POS-терминалах) .

«В результате технической ошибки были задвоены некоторые операции, проведенные в POS-терминалах нашего банка по сторонним картам платежной системы Visa», — сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Причины сбоя оперативно выявлены и устранены.

«Средства по задвоенным операциям будут возвращены в полном объеме. В зависимости от банка-эмитента карты срок возврата составит около трех дней», — заверили представители банка.

Напомним, ранее СМИ сообщали о сбое в банкоматах Райффайзенбанка. В банке утверждают, что это не соответствует действительности — техническая ошибка не коснулась операций в банкоматах.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и занимает, по данным ЦБ РФ,15-е место по активам среди российских банков.

Как писал iz.ru, в этом месяце банк уже сообщал о «сложностях клиентов при операциях по картам».