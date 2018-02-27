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Мошенница из Тулы продавала несуществующие детские санки

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Мошенница из Тулы продавала несуществующие детские санки покупателям на одном из интернет-сайтов, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тульской области.

В отношении жительницы Тулы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Было установлено, что подозреваемая размещала на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже детских санок. Стоимость одной единицы товара составляла 3,5 тыс. рублей, сообщает ИА «Тульские новости».

Условием продажи санок была предоплата, которую доверчивые люди переводили мошеннице. После получения денежных средств она переставала выходить на связь.

Правоохранительные органы получили сведения о двух таких случаях. В ходе оперативно-разыскной деятельности подозреваемая была задержана. Ей оказалась 25-летняя девушка. Задержанная полностью призналась в содеянном, теперь полиция продолжает выяснять все обстоятельства ее противоправных действий.

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