Президент ЮАР указал на необходимость срочно забрать земли у белых фермеров

Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал ускорить процесс проведения в стране земельной реформы, предусматривающей экспроприацию без компенсаций участков земли у белых фермеров с ее последующей передачей чернокожим африканцам.

«Пришло время действовать решительно. Есть те, кто говорят, что мы можем отложить эту задачу на потом, но я сейчас могу сказать, что этот вопрос требует незамедлительного решения», — приводит ТАСС слова Рамапосы.

Как отмечает агентство, глава ЮАР подчеркнул, что земельная реформа является «крайне чувствительным вопросом», и напомнил, что лишение коренных африканцев земли белыми поселенцами было отличительной чертой европейской колонизации и системы апартеида.

Как писал портал iz.ru, Рамапоса вступил на пост президента ЮАР с 15 февраля. Он оказался единственным кандидатом, претендовавшим на должность главы государства после ухода в отставку занимавшего этот пост ранее Джейкоба Зумы.

Рамапоса будет лидером ЮАР до следующих президентских выборов, проведение которых запланировано в стране весной 2019 года.