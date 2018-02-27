Роскомнадзор заблокировал еще 10 пиратских интернет-ресурсов

Роскомнадзор по требованию правообладателя заблокировал доступ еще к 10 пиратским интернет-ресурсам, распространяющим мультимедийный контент с нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, решение о постоянной блокировке в отношении ряда торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов принял Мосгорсуд.

В течение 2017 года Роскомнадзор получил больше 1,2 тыс. определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Всего на постоянной основе на территории России блокируется около 800 пиратских интернет-ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Министерстве культуры РФ разработали законопроект, который позволяет блокировать сайты за нарушение авторских прав без судебного решения.