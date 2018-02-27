Известный приморский художник распишет фасад в Хабаровске

Известный приморский уличный художник Павел Шугуров расписывает фасад дома на пересечении улиц Шеронова и Ленина в Хабаровске. Эта стена принадлежит зданию театра кукол.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», художнику предстоит преобразить совершенно голую стену. По задумке автора на ней появятся символы Хабаровска: колесо обозрения, памятник графу Муравьеву-Амурскому и мост через Амур.

Сам Шугуров рассказал агентству, что картина на этом месте будет написана в том числе и потому, что зачастую такие голые стены становятся местом для упражнений хулиганов. Как показывает практика, если создать большой рисунок, то поверх него уже никто не захочет ничего изображать. Таков негласный закон граффитистов, отметил художник.

Шугуров выразил надежду, что управляющая компания, которая обслуживает это здание, установит рядом с ним фонарь, светящий из центра колеса обозрения. Кроме того, здесь может появиться скамейка, закрывающая окно в подвальное помещение.

В министерстве ЖКХ Хабаровского края, которое выступает инициатором проекта, агентству сообщили, что в скором времени в городе могут быть созданы целые арт-кварталы и галереи под открытым небом с подобными рисунками.

Минувшей осенью Шугуров помогал жителям Комсомольска-на-Амуре визуализировать городские легенды. А в преддверии мирового чемпионата по хоккею с мячом в Хабаровске он проводил акцию «Я рисую чемпионат».