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Операция «Снегоход-2018» завершилась в Липецкой области

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Операция «Снегоход-2018», направленная на предупреждение чрезвычайных ситуаций с эксплуатацией внедорожных мотосредств завершилась в Липецкой области. Операцию проводили инспекторы Гостехнадзора и сотрудники УГИБДД УМВД России по региону.

Инспекторы Гостехнадзора совместно с сотрудниками УГИБДД провели операцию «Снегоход-2018». В ходе совместной работы было выявлено 11 снегоходов без надлежащего техосмотра, четыре средства без регистрации. В общей сложности было проинспектировано 265 единиц техники, сообщает Lipetskmedia.

Помимо нарушений, связанных с самими транспортными средствами, были обнаружены 26 нарушителей без должных удостоверений на право вождения. В общей сложности к административной ответственности были привлечены 42 водителя. Сумма назначенных к выплате штрафов составила более 19 тыс. рублей.

Также, в рамках проведения рейдов были проведены профилактические беседы с предприятиями, занимающимися продажей транспортных средств. Сотрудникам разъяснили правила регистрации и допуска к управлению средством.

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