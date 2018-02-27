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Суд Германии разрешил городским властям запрещать въезд дизельных авто

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Фото: Global Look Press/McPhoto/face to face
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Федеральный административный суд Германии разрешил местным властям запрещать дизельным автомобилям въезд на территорию крупных городов. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Судьи считают запреты городских властей правомерными и объясняют необходимостью препятствовать увеличению вредных выбросов в атмосферу. Запреты ранее были введены в Штутгарте и Дюссельдорфе, после чего и возник вопрос об их соответствии закону.

Немецкая радиостанция Deutsche Welle сообщает, что у большинства дизельных автомобилей работа систем фильтрации выхлопных газов не соответствует требованиям и становится препятствием соблюдения норм законов об окружающей среде.

Главным противником запрета выступила партия «Христианско-демократический союз» во главе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Они посчитали такую позицию угрозой для  автомобильной индустрии, ведь решение административного суда коснется миллионов водителей по всей стране.

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