Суд Германии разрешил городским властям запрещать въезд дизельных авто

Федеральный административный суд Германии разрешил местным властям запрещать дизельным автомобилям въезд на территорию крупных городов. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Судьи считают запреты городских властей правомерными и объясняют необходимостью препятствовать увеличению вредных выбросов в атмосферу. Запреты ранее были введены в Штутгарте и Дюссельдорфе, после чего и возник вопрос об их соответствии закону.

Немецкая радиостанция Deutsche Welle сообщает, что у большинства дизельных автомобилей работа систем фильтрации выхлопных газов не соответствует требованиям и становится препятствием соблюдения норм законов об окружающей среде.

Главным противником запрета выступила партия «Христианско-демократический союз» во главе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Они посчитали такую позицию угрозой для автомобильной индустрии, ведь решение административного суда коснется миллионов водителей по всей стране.