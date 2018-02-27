В Казани наркоторговцы устраивали закладки с амфетамином вдоль лыжни

Казанская полиция задержала лыжников, которые разбрасывали пакетики с амфетамином, у подозреваемых найдено около 700 доз наркотика.

По данным следствия, подозреваемые 26 и 28 лет получали крупные партии амфетамина, а затем расфасовывали его на небольшие порции. Они устраивали тайники, через которые и сбывали наркотик. Полиция задержала торговцев в тот момент, когда они разбрасывали очередную партию по условленным местам вдоль лыжни, сообщает ProKazan.ru.

В момент задержания у мужчин было изъято по 15 г амфетамина. При обыске квартиры одного из подозреваемых силовики нашли еще более 136 г наркотика. Кроме того, изъят мобильный телефон, в котором содержится информация об адресе оптовой закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.