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В Казани наркоторговцы устраивали закладки с амфетамином вдоль лыжни

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Казанская полиция задержала лыжников, которые разбрасывали пакетики с амфетамином, у подозреваемых найдено около 700 доз наркотика.

По данным следствия, подозреваемые 26 и 28 лет получали крупные партии амфетамина, а затем расфасовывали его на небольшие порции. Они устраивали тайники, через которые и сбывали наркотик. Полиция задержала торговцев в тот момент, когда они разбрасывали очередную партию по условленным местам вдоль лыжни, сообщает ProKazan.ru.

В момент задержания у мужчин было изъято по 15 г амфетамина. При обыске квартиры одного из подозреваемых силовики нашли еще более 136 г наркотика. Кроме того, изъят мобильный телефон, в котором содержится информация об адресе оптовой закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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