Исламские финансы станут доступнее

Во вторник в Подмосковье прошел первый бизнес-форум, посвященный исламскому банкингу в России. На нем были подписаны несколько документов, которые позволят этому виду экономической деятельности активно развиваться в РФ. Инициатором мероприятия стала Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ).

По словам советника предправления Сбербанка Бехнама Гурбан-заде, подготовка к подписанию меморандумов о взаимодействии шла долгое время. МАИБ заключила соглашения со Сбербанком, а также с Исламской корпорацией по развитию частного сектора и Международным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС). Как заявил президент МАИБ Марат Кабаев, традиционный для мусульман вид банкинга будет выгоден также и представителям других конфессий.

Справка «Известий» В чем суть исламского банкинга? От других финансовых инструментов исламский банкинг отличается тем, что клиент рассматривается как партнер. Запрещается проведение высокорискованных и спекулятивных операций, кредитным организациям разрешено лишь получение экономического дохода в рамках партнерства с клиентами. Нормы шариата запрещают банкам получать проценты и комиссионные, только прибыль от сделок.

По данным МАИБ, объем активов исламского банкинга, которым сейчас пользуются 42 млн человек в разных странах, превышает $2 трлн, доходность составляет в среднем 12,6% годовых. По прогнозам ассоциации, к 2021 году объем активов подобного банкинга составит $3 трлн.

— России важно развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока, — отметил партнер KPMG Вугар Алиев. — С помощью исламского банкинга строятся «умные» города, финансируются экспортно-импортные операции.

По его данным, ежегодный рост числа операций с соблюдением исламских норм составляет 9,5%.

Развитию таких финансовых операций в России мешают низкая осведомленность о них и правовые неопределенности. По словам советника председателя ЦБ Алексея Симановского, регулятор провел восемь заседаний рабочей группы «Партнерский банкинг».

— Интерес к развитию исламского финансирования смещается от узнавания о нем к применению таких знаний, — отметил Алексей Симановский. — Уровень осведомленности мусульман (в России 20% исламского населения. — «Известия») о таком банкинге очень низок — мы проводили соответствующее исследование.

Сбербанк рассматривает возможность пилотного проекта по ведению банковской деятельности в соответствии со стандартами исламского финансирования. Это предлагается сделать в трех регионах РФ — в Татарстане, Чечне и Башкирии. Как отметил Бехнам Гурбан-заде, планируется запустить проект уже в конце текущего года.

— Можно начать с розничных депозитов. Используя их, будем выпускать пластиковую карту, благодаря которой клиенты могут финансировать свои потребительские нужды, — рассказал он.

Алексей Симановский отметил, что внедрению исламского банкинга в России препятствует двойное налогообложение. Налог с заемщика берут и в той стране, где выдан кредит, и в той, к которой относится его получатель.

— Пока есть только разъяснительные письма Минфина об избежании двойного налогообложения. Хочется, чтобы были поправки в законодательство, а не только письма, — пояснил Алексей Симановский. Однако, по его оценкам, быстрого решения подобных правовых вопросов ждать не стоит.

Россия станет платформой для развития исламского банкинга, уверен доктор теологических наук, независимый эксперт в области экономики Халед аль-Джанахи. У него есть важные преимущества по сравнению с традиционными продуктами: запрет процентов, требование связи инвестиций с реальной экономикой, принцип совместного разделения прибылей и убытков. Всё это повышает стабильность финансового сектора.

Чтобы исламские финансы в полной мере послужили оживлению и диверсификации экономики, необходимо провести важные реформы. В первую очередь требуются гарантии соблюдения контрактов. Для полного доверия к исламским финансовым продуктам также необходимо скорректировать налоговую политику, ввести стандарты регулирования этой отрасли в России.