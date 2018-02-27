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Неизвестный в Курске напал с ножом на студента из Нигерии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Студент из Нигерии был госпитализирован в одну из курских больниц после того, как неизвестный ранил его ножом в шею. Об этом во вторник сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

«Неизвестный молодой человек нанес ножом колото-резаную рану в области шеи 21-летнему гражданину Республики Нигерия — студенту 5-го курса Курского государственного медицинского университета, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Бригаду скорой помощи вызвали очевидцы, иностранного гражданина доставили в больницу и прооперировали. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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