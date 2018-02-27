Астраханский риелтор обманул знакомого на 1,5 млн рублей

Астраханский риелтор обманул знакомого уроженца Дагестана на 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 37-летний мужчина, который рассказал, что попросил своего знакомого риелтора продать квартиру в Астрахани, так как он вместе с семьей решил переехать в другой город, сообщает «Астрахань 24».

Риелтор согласился помочь и вскоре сообщил, что сделка состоялась, но вырученные деньги он не может сейчас отдать, так как вложил их в «выгодное дело». Потерпевший ждал своих денег почти год, но, когда мошенник перестал выходить на связь, решил обратиться в полицию. Сумма ущерба оценивается в 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения особо крупной суммы.