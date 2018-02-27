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Кремль описал реальную ситуацию в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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В Кремле описали текущее положение в сирийской провинции Восточная Гута и высказали сожаление об одностороннем взгляде на ситуацию.

«В данном случае налицо работа российской стороны по реализации резолюции Совбеза ООН», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он оценил эту работу как «достаточно напряженную».

«Вызывает сожаление, что говоря о ситуации в Восточной Гуте наши визави игнорируют бесчинства укрывающихся там террористов», — добавил представитель Кремля.

Он уточнил, что продолжительность гуманитарных пауз, введенных с 27 февраля по инициативе Владимира Путина, может меняться.

«Это зависит от того, как поведут себя террористические группировки. Будут ли они вести огонь, будут ли продолжаться провокации с их стороны», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 24 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую полное прекращение боевых действий на территории Сирии, в том числе в Восточной Гуте, на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению.

Сирийские оппозиционные вооруженные формирования заявили о готовности выполнять резолюцию Совбеза и поддерживать режим прекращения огня в Восточной Гуте. 

По инициативе Владимира Путина с 27 февраля в Восточной Гуте введена ежедневная гуманитарная пауза для вывода из зоны боев гражданских лиц и беженцев.

Как писал iz.ru, ранее российские военные отметили обострение ситуации в регионе. 27 февраля уже после открытия гуманитарного коридора боевики начали обстрелы

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