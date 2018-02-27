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В лондонской Королевской опере прошла эвакуация из-за подозрительного пакета

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Фото: Global Look Press/Steve Poston
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Полицейские провели эвакуацию посетителей и работников лондонской Королевской оперы. В здании якобы был обнаружен подозрительный пакет.

Инцидент произошел во вторник, 27 февраля. В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного пакета, который якобы был заложен в здании, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стражи правопорядка эвакуировали работников и посетителей Королевской оперы, а также перекрыли близлежащие улицы в районе Ковент-Гарден. Другие подробности инцидента неизвестны.

Как писал портал iz.ru, в конце ноября прошлого года на станции лондонского метро Oxford Circus прошла эвакуация. Изначально сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в подземке, однако это информация была опровергнута. Тогда в инциденте пострадали не менее 16 человек.

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