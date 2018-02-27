Названо место прощания с артисткой Карповой

Прощание со скончавшейся на 103-м году жизни народной артисткой СССР Татьяной Карповой состоится в столичном Театре имени Маяковского.

В этом театре актриса служила на протяжении более 70 лет.

По словам директора театра Олега Ошарина, дата панихиды будет определена позднее.

Как писал портал iz.ru, Татьяна Карпова скончалась в понедельник на 103-м году жизни.

Артистка пришла в Театр имени Маяковского в 1938 году. Она исполнила роли в постановках «Гамлет», «Медея», «Собака на сене», «Круг», «Мамаша Кураж и ее дети» и др.

Всего на счету актрисы порядка полусотни театральных и около десяти кинематографических ролей.