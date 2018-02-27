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Самая большая городская школа откроется в Красноярске

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Самая большая общеобразовательная городская школа откроется в Красноярске. Строительство объекта было завершено в конце декабря 2017 года, и теперь ожидается открытие.

Завтра, 28 февраля, состоится торжественное открытие самой большой школы в городе. Образовательное учреждение рассчитано на 1280 обучающихся и имеет 51 кабинет, сообщает Сибирское агентство новостей.

Школа оборудована всем необходимым для обучения детей с учетом современных веяний. Так, во входной зоне оборудованы сенсорные мультимедиацентры для обеспечения доступа к информационной системе.

Образовательное учреждение имеет несколько спортивных залов для разных возрастных категорий, а сама школа разделена на шесть блоков. Например, создан отдельный блок для младшеклассников, в котором есть спальные комнаты.

Школа построена в рамках проекта «Создание современной образовательной среды для школьников». Как только учреждение откроет свои двери для учеников, будут разгружены другие школы Советского района, в том числе в одной из них отменят вторую смену.

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