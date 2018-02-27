СК РФ заочно обвинил подполковника ВСУ в убийстве оператора Анатолия Кляна

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение подполковнику вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Маломену в том, что он отдал приказ расстрелять автобус с матерями солдат-срочников в Донбассе в 2014 году, в результате которого был убит оператор «Первого канала» Анатолий Клян. Об этом во вторник сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Командир дивизиона донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» ВСУ Николай Маломен совершил убийство общеопасным способом и по мотивам политической ненависти, считают в СК РФ. Осознавая, что в автобусе находились гражданские лица, Маломен дважды отдал приказ осуществить по автобусу прицельную стрельбу.

«Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против граждан Российской Федерации», — цитирует Петренко RNS.

Оператор «Первого канала» Анатолий Клян погиб в ночь на 30 июня 2014 года в возрасте 68 лет под Донецком при обстреле ВСУ. Мужчина от полученных ранений скончался в машине скорой помощи, напоминает «Ридус».