Житель Рязани через суд доказал участие в Великой Отечественной войне

В Рязани ветеран ВОВ через суд добился компенсации морального вреда за высказывание представителя военкомата, который заявил, что горожанин не участвовал в боевых действиях на фронте.

Конфликтная ситуация возникла после того, как президиум Совета ветеранов Октябрьского района Рязани ходатайствовал о присвоении истцу звания «Почетный гражданин Рязанской области». При рассмотрении ходатайства представитель областного военного комиссариата заявил, что пожилой рязанец в боевых действиях не участвовал, а звания добивается ради материальной выгоды, пишет РИА «7 новостей».

Фронтовик посчитал, что заявление со стороны военкомата порочит его честь и достоинство, и обратился в суд. Он доказал, что воевал на 1-м Украинском фронте в боевых авиаполках с 1942 года, получил многочисленные боевые и военные правительственные награды.

Суд удовлетворил иск ветерана и признал распространенные военкоматом сведения не соответствующими действительности. Теперь ответчик обязан дать опровержение о стремлении ветерана к материальной выгоде, а также выплатить компенсацию морального вреда.