Песков ответил на предложение перенести послание президента

Партия «Яблоко» предложила перенести ежегодное послание президента России Владимира Путина, однако, по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, поводов для переноса нет.

По его словам, ежегодно глава государства рассказывает об итогах года и очерчивает перспективы на будущее страны. Дмитрий Песков назвал это конституционной обязанностью президента.

Также он отметил, что в сложившейся ситуации не видит повода для переноса ежегодного послания главы государства.